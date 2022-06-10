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В ЕС появились новые оппоненты предоставления Украине статуса кандидата на вступление – источники

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 10:51

Ряд европейских стран не готовы безусловно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите Европейского совета в конце июня.

Об этом говорится в статье Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.

В последние дни появились два новых оппонента. Это Дания и Швеция, которые вложили немало усилий в реформы в Украине, прежде всего антикоррупционные, и решили поставить несколько условий именно в этой сфере для следующего шага ЕС.

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Традиционно проблемными остаются Нидерланды. Премьер Марк Рютте настаивает на том, чтобы не давать Украине новых статусов до выполнения условий. Впрочем, из нескольких источников поступала информация, что он обещал снять блокаду, если останется один.

Осторожные сигналы поступают из Австрии. Это государство, которое полтора месяца назад публично исключало возможность статуса кандидата для Украины, постепенно начало смягчать позицию. На прошлой неделе австрийский канцлер заявил о готовности выделить Молдову и Украину в отдельный формат, хотя избежал конкретики о том, проголосует ли он за кандидатство.

Многие источники утверждают, что Франция также становится благосклонной к кандидатству и, скорее всего, будет предлагать статус для двух соседей ЕС – Украины и Молдовы.

ВИДЕО ДНЯ

Германия действует так, как обычно при канцлерстве Олафа Шольца – избегает определенной позиции. Сам Шольц предпочитает сказать "нет" кандидатству, но на него давят и избиратели, поддерживающие движение Украины в ЕС, и часть однопартийцев, и падение собственных рейтингов. Поэтому шансы на смену позиции есть.

Следует особо подчеркнуть, что Венгрия будет голосовать за Украину. Несмотря на медийную активность, некорректные заявления команды Орбана и т.д., в Будапеште есть решение поддержать движение соседнего государства в ЕС.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не воспринимает никаких альтернатив предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Для тех, кто предпочитает видео, предлагаем видеооблог ЕвроПравды о ситуации с кандидатством.

Читайте также: Как сохранить веру в ЕС и дать толчок реформам. Совместное обращение украинских организаций

Темы: ЕСУкраина
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