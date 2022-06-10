В Одесі затримали 2 чоловіків, які фотографували блокпости

У четвер в Київському та Приморському районах Одеси затримали двох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з росіянами.

Джерело: пресслужба патрульної поліції

Деталі: Так, в уродженця Російської Федерації виявили у телефоні фотографії військових об'єктів, а також проросійські телеграм-канали.

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Ще одного чоловіка затримали вночі. За даними слідства, порушник комендантської години був на підпитку.

У нього в телефоні знайшли фото блокпостів, а також активне спілкування з абонентами з Російської Федерації.

Чоловіків передали до відповідних служб для подальшої перевірки.