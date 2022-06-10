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В Одессе задержали 2 мужчин, которые фотографировали блокпосты

Алена МазуренкоПятница, 10 июня 2022, 11:41
В Одессе задержали 2 мужчин, которые фотографировали блокпосты

В четверг в Киевском и Приморском районах Одессы задержаны двое мужчин, подозреваемые в сотрудничестве с россиянами.

Источник: пресс-служба патрульной полиции

Детали: В Одессе у уроженца Российской Федерации обнаружили в телефоне фотографии военных объектов, а также пророссийские телеграмм-каналы.

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Еще один мужчина был задержан ночью. По данным следствия, нарушитель комендантского часа был выпившим.

У него в телефоне нашли фото блокпостов, а также активное общение с абонентами из Российской Федерации.

Мужчин передали в соответствующие службы для дальнейшей проверки.

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Темы: Одесская область
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