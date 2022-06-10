Чорногорія надасть Україні додаткову військову допомогу

За пропозицією Міноборони Чорногорії уряд цієї балканської країни на засіданні у четвер ухвалив рішення про надання Україні додаткової військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

"Це рішення відображає послідовність у забезпеченні підтримки збереження цілісності та суверенітету України", – йдеться у повідомленні Міноборони.

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У відомстві заявили, що від початку війни в Україні і до сьогодні Чорногорія, як повноправний член НАТО і кандидат в ЄС, а також щирий друг українського народу, засуджує невиправдане і незаконне вторгнення РФ у суверенну європейську державу.

"Військова та гуманітарна допомога, яку надала Чорногорія, є доказом безкорисливої підтримки хороброго українського народу та безперервної відданості спільним діям проти недемократичних принципів", – заявили в Міноборони.

У повідомленні йдеться, що у найближчий період потреби будуть розглянуті у співпраці з українською стороною та партнерами для надання необхідної фінансової, гуманітарної та військової підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність відвідати Київ.