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Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 11:42

По предложению Минобороны Черногории правительство этой балканской страны на заседании в четверг приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTCG.

"Это решение отражает последовательность в обеспечении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины", – говорится в сообщении Минобороны.

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В ведомстве заявили, что с начала войны в Украине и по сей день Черногория, как полноправный член НАТО и кандидат в ЕС, а также искренний друг украинского народа, осуждает неоправданное и незаконное вторжение РФ в суверенное европейское государство.

"Военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности общим действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.

В сообщении говорится, что в ближайшее время потребности будут рассмотрены в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

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Как сообщалось, премьер-министр Черногории Дритан Абазович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность посетить Киев.

Темы: Черногория
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