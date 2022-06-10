Росія введе у школах окупованого Донбасу посаду "політруків"

Міносвіти Росії має намір запровадити посаду радника директора школи з виховної роботи у школах окупованого Донбасу.

Джерело: російський ТАСС з посиланням на профільного російського міністра Сергія Кравцова.

Пряма мова Кравцова: "У 10 регіонах Росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям складає 15 тисяч рублів. Завдання радників - організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно.

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У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов'язково її розширимо".

Довідково: В Росії посаду радника директора з виховання та взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями було затверджено у школах десяти регіонів країни 1 березня 2021 року.

Нагадаємо: За даними уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, російські окупанти проводять у школах Донбасу політику лінгвоциду. Омбудсмен звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням фіксувати й реагувати на всі злочини, що РФ скоює в Україні.