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Россия введет в школах оккупированного Донбасса должность "политруков"

"Украинская правда"Пятница, 10 июня 2022, 11:52

Минобразования России намерено ввести должность советника директора школы по воспитательной работе в школах оккупированного Донбасса.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на профильного российского министра Сергея Кравцова.

Прямая речь Кравцова: "В 10 регионах России была введена должность советника по воспитательной работе, она оплачивается из федерального бюджета. Ежемесячная доплата учителям составляет 15 тысяч рублей. Задача советников - организовать внеучебную деятельность, походы в театры, кино.

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В школах Луганской и Донецкой народных республик эту должность мы также введем, посмотрим, как будет осуществляться эта работа, и потом обязательно ее расширим".

Справка: В России должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти регионов страны 1 марта 2021 года.

Напомним: По данным уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, российские оккупанты проводят в школах Донбасса политику лингвоцида. Омбудсмен обратился в международные правозащитные организации с просьбой фиксировать и реагировать на все преступления, которые РФ совершает в Украине.

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Темы: РосcияоккупацияДонбасспропаганда
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