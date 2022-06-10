Польща і Україна починають збільшувати пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова"

Україна та Польща впродовж наступних тижнів збільшать пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець-Корчова" щонайменше на 50%.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Це відбудеться в рамках проєкту "Відкритий кордон" шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю.

Про це Україна і Польща домовилися в рамках міжурядових консультацій, які відбулися на пункті пропуску "Краковець-Корчова".

"Розраховуємо, що збільшення пропускної спроможності пропуску "Краковець-Корчова" розвантажить інші пункти пропуску польсько-українського кордону.

Цей пілотний проєкт є безпрецедентним успіхом нашої співпраці, здатним прокласти шлях наступним проєктам", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Роботи з обох сторін кордону розпочинаються уже в п’ятницю, а нові павільйони на пунктах пропуску будуть створені впродовж найближчих тижнів, додав міністр.

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У рамках домовленостей Польща створить інфраструктуру, яка дозволить збільшити до одинадцяти кількість смуг руху для вантажівок.

Польша надасть українським прикордонникам контейнерний модуль для створення і запуску нового пункту пропуску.

Крім того, обидві сторони забезпечать необхідну кількість прикордонників та митників.

В рамках проєкту "Відкритий кордон" планується повністю побудувати нові та модернізувати існуючі пункти пропуску на західних кордонах.

У червні уряд України створив робочу групу з питань розвитку та розбудови пунктів пропуску "Відкритий кордон", яку очолив Кубраков. Створення групи дозволить оперативно вирішувати усі проблеми на українсько-польському кордоні, а також розробити спільний покроковий план покращення роботи пунктів пропуску.

Як повідомлялося, Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі - щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

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