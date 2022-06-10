Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща і Україна починають збільшувати пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 12:27

Україна та Польща впродовж наступних тижнів збільшать пропускну спроможність на пункті пропуску "Краковець-Корчова" щонайменше на 50%.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Це відбудеться в рамках проєкту "Відкритий кордон" шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю.

Про це Україна і Польща домовилися в рамках міжурядових консультацій, які відбулися на пункті пропуску "Краковець-Корчова".

"Розраховуємо, що збільшення пропускної спроможності пропуску "Краковець-Корчова" розвантажить інші пункти пропуску польсько-українського кордону.

Цей пілотний проєкт є безпрецедентним успіхом нашої співпраці, здатним прокласти шлях наступним проєктам", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Роботи з обох сторін кордону розпочинаються уже в п’ятницю, а нові павільйони на пунктах пропуску будуть створені впродовж найближчих тижнів, додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

У рамках домовленостей Польща створить інфраструктуру, яка дозволить збільшити до одинадцяти кількість смуг руху для вантажівок.

Польша надасть українським прикордонникам контейнерний модуль для створення і запуску нового пункту пропуску.

Крім того, обидві сторони забезпечать необхідну кількість прикордонників та митників.

В рамках проєкту "Відкритий кордон" планується повністю побудувати нові та модернізувати існуючі пункти пропуску на західних кордонах.

У червні уряд України створив робочу групу з питань розвитку та розбудови пунктів пропуску "Відкритий кордон", яку очолив Кубраков. Створення групи дозволить оперативно вирішувати усі проблеми на українсько-польському кордоні, а також розробити спільний покроковий план покращення роботи пунктів пропуску.

Як повідомлялося, Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі - щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

Читайте також: Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном.

Теми: ПольщаУкраїнакордон
Головне сьогодні

У Сербії затримали Наумова, який раніше був першим заступником Баканова – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

фотоАвтомобіль підірвався на російській міні в Київській області

Усі новини...
Польща
Польща дозволить школярам з України скласти в себе випускні іспити
Польща використає виручені з продажу Україні зброї кошти для модернізації своєї армії
Дуда: переговори з Путіним марні, Гітлеру не пропонували зберегти обличчя
Останні новини
21:31
Данія відклала рішення про статус кандидата для України до висновку Єврокомісії
21:29
В "Альфа-груп" заперечують, що олігарх Фрідман просив українське громадянство
21:24
У Сербії затримали Наумова, який раніше був першим заступником Баканова – джерела
21:15
Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей від Путіна
21:06
Вручення повістки на вулиці не суперечить закону – Центр протидії дезінформації
20:54
Миколаївський зоопарк відновлює роботу
20:53
Макрон може відвідати Україну після рішення про статус кандидата на членство в ЄС
20:52
Pornhub звільнив єдиного співробітника в Росії через війну
20:44
Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він "зберіг обличчя"
20:35
Telegram запускає платну версію
Усі новини...