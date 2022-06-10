Польша и Украина начинают увеличивать пропускную способность пограничного пункта "Краковец-Корчова"
Украина и Польша в течение следующих недель увеличат пропускную способность на пункте пропуска "Краковець-Корчова" не менее чем на 50%.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".
Это произойдет в рамках проекта "Открытая граница" путем увеличения количества полос для грузовиков и создания дополнительных павильонов для таможенного и паспортного контроля.
Об этом Украина и Польша договорились в рамках межправительственных консультаций, состоявшихся на пункте пропуска "Краковец-Корчова".
"Рассчитываем, что увеличение пропускной способности пропуска "Краковец-Корчова" разгрузит другие пункты пропуска польско-украинской границы.
Этот пилотный проект является беспрецедентным успехом нашего сотрудничества, способным проложить путь следующим проектам", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Работы с обеих сторон границы начинаются уже в пятницу, а новые павильоны на пунктах пропуска будут созданы в ближайшие недели, добавил министр.
В рамках договоренностей Польша создаст инфраструктуру, которая позволит увеличить до одиннадцати полос движения для грузовиков.
Польша предоставит украинским пограничникам контейнерный модуль для создания и запуска нового пункта пропуска.
Кроме того, обе стороны обеспечат необходимое количество пограничников и таможенников.
В рамках проекта "Открытая граница" планируется построить новые и модернизировать существующие пункты пропуска на западных границах.
В июне правительство Украины создало рабочую группу по вопросам развития пунктов пропуска "Открытая граница", которую возглавил Кубраков. Создание группы позволит оперативно решать все проблемы на украинско-польской границе, а также разработать общий пошаговый план по улучшению работы пунктов пропуска.
Как сообщалось, Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы между странами, в том по контролю в общих пунктах пропуска.
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