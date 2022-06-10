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Польша и Украина начинают увеличивать пропускную способность пограничного пункта "Краковец-Корчова"

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 12:27

Украина и Польша в течение следующих недель увеличат пропускную способность на пункте пропуска "Краковець-Корчова" не менее чем на 50%.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Это произойдет в рамках проекта "Открытая граница" путем увеличения количества полос для грузовиков и создания дополнительных павильонов для таможенного и паспортного контроля.

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Об этом Украина и Польша договорились в рамках межправительственных консультаций, состоявшихся на пункте пропуска "Краковец-Корчова".

"Рассчитываем, что увеличение пропускной способности пропуска "Краковец-Корчова" разгрузит другие пункты пропуска польско-украинской границы.

Этот пилотный проект является беспрецедентным успехом нашего сотрудничества, способным проложить путь следующим проектам", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Работы с обеих сторон границы начинаются уже в пятницу, а новые павильоны на пунктах пропуска будут созданы в ближайшие недели, добавил министр.

В рамках договоренностей Польша создаст инфраструктуру, которая позволит увеличить до одиннадцати полос движения для грузовиков.

Польша предоставит украинским пограничникам контейнерный модуль для создания и запуска нового пункта пропуска.

Кроме того, обе стороны обеспечат необходимое количество пограничников и таможенников.

В рамках проекта "Открытая граница" планируется построить новые и модернизировать существующие пункты пропуска на западных границах.

В июне правительство Украины создало рабочую группу по вопросам развития пунктов пропуска "Открытая граница", которую возглавил Кубраков. Создание группы позволит оперативно решать все проблемы на украинско-польской границе, а также разработать общий пошаговый план по улучшению работы пунктов пропуска.

Как сообщалось, Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы между странами, в том по контролю в общих пунктах пропуска.

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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