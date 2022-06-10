Окупанти вивозять в Крим черешню із Мелітополя і хваляться "обвалом цін"

Колаборанти заявили, що відновили постачання черешні з тимчасово окупованого Мелітополя до анексованого Криму і хваляться "обвалом цін".

Джерело: колаборант, який називає себе головою ВДА району Андрій Сігута, російське видання "Інтерфакс"

Пряма мова: "Зараз триває збирання врожаю черешні. Урожай вдався. Проведено переговори з кримським керівництвом, організовано безперешкодне постачання черешні до Криму...

Реклама:

Наші колеги з мелітопольської торгово-промислової палати провели переговори з ринками Москви та Санкт-Петербурга, зараз готується можливість проходу на цю територію, оскільки черешня – ягода ніжна, є специфіка транспортування".

Деталі: За його словами, постачання мелітопольської черешні до окупованого Криму знизили ціни на продукцію на ринках.

Також зараз обговорюється можливість постачання до інших регіонів Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Колаборант заявив, що сади черешні займають у Мелітопольському районі близько 2 тисяч гектарів.

Вирощуванням ягоди займаються 15 великих підприємств та десятки невеликих, які забезпечують не менше половини загального обсягу врожаю.

Щороку аграрії регіону збирають кілька тисяч тонн черешні.

Основну частину підприємств сконцентровано у Терпенівському сільському поселенні - це найбільший ринок черешні у Європі.

До 2014 року основні продажі йшли до Росії, потім частину попиту закрили європейські країни.

Пряма мова: "Зараз доступний тільки виїзд до Криму, величезні черги, стоять по 36 годин. Ми просимо для продукції, що швидко псується, зелений коридор... Такого обвалу цін, як цього року, не було ніколи".

За його словами, у роки гарного врожаю ціна від виробника за кілограм становила 45-100 гривень, цього року фермери вимушені продавати від 10-15 гривень.

У РФ зазначають, посилаючись на місцеву райадміністрацію, що мелітопольська черешня – це бренд світового рівня та назва регіону закріплена у кількох сортах.

Зображення ягоди можна побачити у символіці Мелітополя. Збирання основної частини врожаю починається в другій половині червня.

Постачання черешні з Мелітополя до Криму припинилися 8 років тому після анексії.