Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вывозят в Крым черешню из Мелитополя и хвастаются "обвалом цен"

Мазуренко Алена Пятница, 10 июня 2022, 12:58
фото: pixabay

Коллаборанты заявили, что возобновили поставки черешни из временно оккупированного Мелитополя в аннексированный Крым и хвастаются "обвалом цен".

Источник: коллаборант, который считает себя главой ВГА района Андрей Сигута, российское издание "Интерфакс"

Прямая речь: "Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым.

Наши коллеги из мелитопольской торгово-промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, так как черешня - ягода нежная, есть специфика транспортировки".

Детали: По его словам, поставки мелитопольской черешни в оккупированный Крым снизили цены на продукцию на рынках.

Также сейчас обсуждается возможность поставок в другие регионы России.

Коллаборант заявил, что сады черешни занимают в Мелитопольском районе около 2 тысяч гектаров.

ВИДЕО ДНЯ

Выращиванием ягоды занимаются 15 крупных предприятий и десятки небольших, которые обеспечивают не меньше половины общего объема урожая.

Ежегодно аграрии региона собирают несколько тысяч тонн черешни.

Основная часть предприятий сконцентрирована в Терпеньевском сельском поселении - это крупнейший рынок черешни в Европе.

До 2014 года основные продажи шли в Россию, после часть спроса закрыли европейские страны.

Прямая речь: "Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов. Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор... Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда".

По его словам, в годы хорошего урожая цена от производителя за килограмм составляла 45-100 гривен, в этом году фермеры вынуждены продавать от 10-15 гривен.

В РФ отмечают, ссылаясь на местную райадминистрацию, что мелитопольская черешня - это бренд мирового уровня и название региона закреплено в нескольких сортах.

Изображение ягоды можно увидеть в символике Мелитополя. Сбор основной части урожая начинается во второй половине июня.

Поставки черешни из Мелитополя в Крым прекратились восемь лет назад после аннексии. 

Темы: МелитопольоккупацияКрымвойна
Главное сегодня

В Сербии задержали Наумова, ранее бывшего первым заместителем Баканова – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

За Северодонецк идут бои, на Славянск оккупанты готовят наступление – сводка Генштаба

видео"Из говна и палок": в Мариуполе насмехаются над "обновленной" стелой на въезде в город

Китай не будет думать, начинать ли войну в случае объявления независимости Тайваня – министр

фотоАвтомобиль взорвался на российской мине в Киевской области

Все новости...
Мелитополь
Четыре дня пешком из Мелитополя в Запорожье: история мужчины с ВИЧ-положительным статусом
Разведка: в Мелитополе оккупантам не хватает холодильников для хранения убитых военных
В Мелитополе после визита посланника Путина заявили о подготовке "референдума"
Последние новости
21:51
Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину
21:49
Россияне испортили песню "Пливе кача" и сняли клип на "Азовстали": реакции украинцев
21:31
Дания отложила решение о статусе кандидата для Украины до заключения Еврокомиссии
21:29
В "Альфа-групп" отрицают, что олигарх Фридман просил украинское гражданство
21:24
В Сербии задержали Наумова, ранее бывшего первым заместителем Баканова – источники
21:15
Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей от Путина
21:06
Вручение повестки на улице не противоречит закону – Центр противодействия дезинформации
20:54
Николаевский зоопарк возобновляет работу
20:53
Макрон может посетить Украину после решения о статусе кандидата в ЕС
20:52
Pornhub уволил единственного сотрудника в России из-за войны
Все новости...