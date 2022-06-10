Оккупанты вывозят в Крым черешню из Мелитополя и хвастаются "обвалом цен"

Коллаборанты заявили, что возобновили поставки черешни из временно оккупированного Мелитополя в аннексированный Крым и хвастаются "обвалом цен".

Источник: коллаборант, который считает себя главой ВГА района Андрей Сигута, российское издание "Интерфакс"

Прямая речь: "Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым.

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Наши коллеги из мелитопольской торгово-промышленной палаты провели переговоры с рынками Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас готовится возможность прохода на эту территорию, так как черешня - ягода нежная, есть специфика транспортировки".

Детали: По его словам, поставки мелитопольской черешни в оккупированный Крым снизили цены на продукцию на рынках.

Также сейчас обсуждается возможность поставок в другие регионы России.

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Коллаборант заявил, что сады черешни занимают в Мелитопольском районе около 2 тысяч гектаров.

Выращиванием ягоды занимаются 15 крупных предприятий и десятки небольших, которые обеспечивают не меньше половины общего объема урожая.

Ежегодно аграрии региона собирают несколько тысяч тонн черешни.

Основная часть предприятий сконцентрирована в Терпеньевском сельском поселении - это крупнейший рынок черешни в Европе.

До 2014 года основные продажи шли в Россию, после часть спроса закрыли европейские страны.

Прямая речь: "Сейчас доступен только выезд в Крым, огромные очереди, стоят по 36 часов. Мы просим для скоропортящейся продукции зеленый коридор... Такого обвала цен, как в этом году, не было никогда".

По его словам, в годы хорошего урожая цена от производителя за килограмм составляла 45-100 гривен, в этом году фермеры вынуждены продавать от 10-15 гривен.

В РФ отмечают, ссылаясь на местную райадминистрацию, что мелитопольская черешня - это бренд мирового уровня и название региона закреплено в нескольких сортах.

Изображение ягоды можно увидеть в символике Мелитополя. Сбор основной части урожая начинается во второй половине июня.

Поставки черешни из Мелитополя в Крым прекратились восемь лет назад после аннексии.