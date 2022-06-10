Кулеба – главі МЗС Данії: Україна заслуговує на статус кандидата на вступ в ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у розмові з главою МЗС Данії Єппе Кофодом заявив, що Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата в члени ЄС.

Про розмову Кулеба розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує набути заслуженого статусу кандидата в члени ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Він також подякував Данії за підтримку України, зокрема за ракети Harpoon.

Як повідомлялося, в останні дні з’явилися два нових опоненти надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС. Це Данія та Швеція, які вклали чимало зусиль у реформи в Україні, передусім антикорупційні, і вони вирішили поставити кілька умов саме у цій сфері для наступного кроку ЄС.

Примітно, що напередодні Кулеба спілкувався телефоном і з главою МЗС Швеції Анн Лінде, якій він також наголосив, що Україна заслуговує отримати статус кандидата на членство у ЄС.

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Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України