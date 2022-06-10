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Кулеба – главе МИД Дании: Украина заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 13:06

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Дании Еппе Кофодом заявил, что Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата в члены ЕС.

О разговоре Кулеба рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает обрести заслуженный статус кандидата в члены ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он также поблагодарил Данию за поддержку Украины, в частности ракеты Harpoon.

Как сообщалось, в последние дни появились два новых оппонента предоставления Украине кандидатского статуса на вступление в ЕС. Это Дания и Швеция, которые вложили немало усилий в реформы в Украине, прежде всего, антикоррупционные, и они решили поставить несколько условий именно в этой сфере для следующего шага ЕС.

Примечательно, что накануне Кулеба общался по телефону и с главой МИД Швеции Анн Линде, которой он также подчеркнул, что Украина заслуживает получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

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По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: ДанияУкраинаЕСКулеба Дмитрий
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