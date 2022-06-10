Під кожним зруйнованим будинком в Маріуполі від 50 до 100 тіл вбитих – міськрада

Окупанти в Маріуполі зносять пошкоджені будинки без розбору завалів, а тіла маріупольців, кількість яких майже під кожним з них сягає від 50 до 100 вбитих, звозять на полігон твердих побутових відходів.

Джерело: Маріупольска міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка у Telegram.

Пряма мова Бойченка: "Реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає. Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих, а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків".

Деталі: За даними Бойченка, тіла вбитих маріупольців окупанти руками робочих з так званої "ДНР" прибирають разом з бетоном зруйнованих споруд. Далі окупанти вивозять їх як сміття.

Тіла разом з завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще у 2008 році.

Пряма мова Бойченка: "Зараз вони (окупанти, - ред.) навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями. Тому реальні цифри вбитих у місті, на жаль, можуть виявитися набагато вищими ніж ми повідомляли".

Нагадаємо: Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що окупованому Маріуполю загрожує епідемія холери через масові поховання людей і відсутність доступу до питної води.