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Под каждым разрушенным домом в Мариуполе находится от 50 до 100 тел убитых – горсовет

"Украинская правда"Пятница, 10 июня 2022, 13:57

Оккупанты в Мариуполе сносят поврежденные дома без разбора завалов, а тела мариупольцев, количество которых почти под каждым из них достигает от 50 до 100 убитых, свозят на полигон твердых бытовых отходов.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко в Telegram.

Прямая речь Бойченко: "Реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов".

Детали: По данным Бойченко, тела убитых мариупольцев оккупанты руками рабочих из так называемой "ДНР" убирают вместе с бетоном разрушенных сооружений. Далее оккупанты вывозят их как мусор на мариупольские полигоны твердых бытовых отходов.

Тела вместе с завалами складывают на Левобережном полигоне ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.

Прямая речь Бойченко: "Сейчас они (оккупанты, – ред.) даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и вывозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали".

Напомним: Главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что оккупированному Мариуполю грозит эпидемия холеры из-за массовых захоронений людей и отсутствия доступа к питьевой воде.

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Темы: Мариуполь
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