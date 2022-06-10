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СБУ: окупанти планували роздати жителям Київщини паспорти СРСР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 14:45
СБУ: окупанти планували роздати жителям Київщини паспорти СРСР
фото СБУ

У разі захоплення Київської області росіяни планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Жителів планували паспортизувати документами СРСР.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Усіх жителів Київщини загарбники хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ.

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Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка росіян на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією, заявляють у спецслужбі.

Зокрема, силовики виявили ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР - у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району. Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою.

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Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки –  були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

Дослівно: "Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб".

 

Теми: СБУвійнаРосія
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