Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: окупанти планували роздати жителям Київщини паспорти СРСР

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 14:45
фото СБУ

У разі захоплення Київської області росіяни планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Жителів планували паспортизувати документами СРСР.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Усіх жителів Київщини загарбники хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні на перший час до видачі документів РФ.

Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників, а також підтверджує поведінка росіян на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією, заявляють у спецслужбі.

Зокрема, силовики виявили ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР - у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району. Під час його огляду правоохоронці вилучили сотні незаповнених радянських паспортів.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою.

 

Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки –  були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб".

 

Теми: СБУвійнаРосія
Головне сьогодні

Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

Усі новини...
СБУ
У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела
Близькому до Медведчука політтехнологу Погребинському повідомили підозру в держзраді
Ексвійськового підозрюють в махінаціях із продажем амуніції ЗСУ
Останні новини
23:35
Зеленський про смертні "вироки" для британців у "ДНР": Європа повинна об’єднатися
23:14
Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза
22:51
Стефанішина пояснила, що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата
22:51
Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога
22:51
ВІДЕОЗ прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей
22:32
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
22:28
На Банковій розкрили деталі зустрічі Зеленського з міністром оборони Британії
22:23
"Захищаємо Україну на всіх фронтах": Ляшко розповів про роботу медиків під час війни
22:20
відеоУ Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"
22:19
Війна в Україні зачепить кожну країну світу – прем’єр Японії
Усі новини...