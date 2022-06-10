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СБУ: оккупанты планировали раздать жителям Киевщины паспорта СССР

Валентина РоманенкоПятница, 10 июня 2022, 14:45
фото СБУ

В случае захвата Киевской области россияне планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Жителей планировалось паспортизировать документами СССР.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Всех жителей Киевщины захватчики хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.

Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение россиян на тех частях Украины, которые временно находятся под их оккупацией, заявляют в спецслужбе.

В частности, силовики обнаружили вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР – в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.

Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов.

Примечательно, что эти бланки были именно украинским образцом – от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке.

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Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из РФ в начале полномасштабной агрессии против нашего государства.

Дословно: "В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц".

 

Темы: СБУвойнаРосcия
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