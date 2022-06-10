Грузія вважає, що несправедливо дати статус кандидата в ЄС Україні і Молдові, а їй - ні

Глава партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважатиме несправедливим, якщо Євросоюз надасть Україні і Молдові кандидатський статус в ЄС, а Грузії - ні.

Про це Кобахідзе сказав на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Кобахідзе зазначив, що сприймає ухвалену в четвер резолюцію Європарламенту як натяк на відмову від надання статусу кандидата на вступ в ЄС.

"Резолюція Європарламенту може бути сприйнята як свого роду натяк, що Грузії, на відміну від України та Молдови, може бути не надано статус кандидата в члени ЄС. Якщо це станеться, природно, це буде абсолютно нелогічне та несправедливе рішення, на яке буде реакція у всіх людей, зацікавлених у мирі, верховенстві права та просуванні економіки в Грузії", - сказав Кобахідзе.

За його словами, відповідно до ухваленого рішення на саміті ЄС 23-24 червня влада надасть громадськості "більше інформації про кулуарні події навколо статусу кандидата та відповідні особисті розмови".

Кобахідзе заявив, що на ненадання статусу розраховує грузинська опозиція, щоб організувати протести та влаштувати "переворот" і у підсумку "втягнути Грузію у війну".

Напередодні Європарламент схвалив резолюцію про "Порушення свободи ЗМІ та безпеку журналістів у Грузії". У тексті міститься заклик звільнити з ув'язнення гендиректора опозиційного телеканалу Мтаварі Ніку Гварамія, відправити за кордон на лікування колишнього президента Міхеїла Саакашвілі та запровадити персональні санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзини Іванішвілі.

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Лідери фракцій Європарламенту також виступили у четвер із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили "працювати над таким статусом".

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