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Грузия считает, что несправедливо дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а ей – нет

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 15:46

Глава партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сочтет несправедливым, если Евросоюз предоставит Украине и Молдове кандидатский статус в ЕС, а Грузии - нет.

Об этом Кобахидзе сказал на брифинге в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Кобахидзе отметил, что воспринимает принятую в четверг резолюцию Европарламента как намек на отказ от предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, может быть не предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение, на которое будет реакция у всех людей, заинтересованных в мире, верховенстве права и продвижении экономики в Грузии", – сказал Кобахидзе.

По его словам, согласно принятому решению на саммите ЕС 23-24 июня власти предоставит общественности "больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах".

Кобахидзе заявил, что на непредоставление статуса рассчитывает грузинская оппозиция, чтобы организовать протесты и устроить "переворот" и в итоге "втянуть Грузию в войну".

Накануне Европарламент одобрил резолюцию о "Нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии". В тексте содержится призыв освободить из заключения гендиректора оппозиционного телеканала Мтавари Нику Гварамию, отправить за границу на лечение бывшего президента Михеила Саакашвили и ввести персональные санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

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Лидеры фракций Европарламента также выступили в четверг с призывом к саммиту Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление, а по Грузии попросили "работать над таким статусом".

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Темы: Грузияевроинтеграция
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