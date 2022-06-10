Біля "адміністрації" Пушиліна у центрі Донецька прогриміли вибухи
П'ятниця, 10 червня 2022, 16:20
Російські пропагандисти повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів.
Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
Деталі: Андрющенко відзначив, що вибух пролунав через кілька днів після того як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.
Пряма мова: "Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колоборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю".
Нагадаємо:
- Терористи на Донеччині звільнили так званий "уряд" окупованих регіонів області. Рішення про "звільнення" підписав ватажок терористів Денис Пушилін, щоб "посилити інтеграційні процеси".
- 31 серпня 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка вбили в результаті вибуху в ресторані в центрі Донецька.