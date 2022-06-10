Біля "адміністрації" Пушиліна у центрі Донецька прогриміли вибухи

Російські пропагандисти повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Андрющенко відзначив, що вибух пролунав через кілька днів після того як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.

Пряма мова: "Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колоборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю".

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