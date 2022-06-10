Біля "адміністрації" Пушиліна у центрі Донецька прогриміли вибухи

Російські пропагандисти повідомляють, що у центрі окупованого Донецька біля адміністрації лідера терористів "ДНР" Дениса Пушиліна сталося кілька вибухів.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Андрющенко відзначив, що вибух пролунав через кілька днів після того як Пушилін вирішив звільнити так званий "уряд" бойовиків ОРДО.

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Пряма мова: "Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колоборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Співпадіння? Не думаю".

Нагадаємо:

Терористи на Донеччині звільнили так званий "уряд" окупованих регіонів області. Рішення про "звільнення" підписав ватажок терористів Денис Пушилін, щоб "посилити інтеграційні процеси".

31 серпня 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка вбили в результаті вибуху в ресторані в центрі Донецька.