Возле "администрации" Пушилина в центре Донецка прогремели взрывы

Российские пропагандисты сообщают, что в центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Андрющенко отметил, что взрыв прогремел через несколько дней после того, как Пушилин решил уволить так называемое "правительство" боевиков ОРДО.

Прямая речь: "Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И здесь взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю".

Напомним: