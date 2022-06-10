Возле "администрации" Пушилина в центре Донецка прогремели взрывы

Российские пропагандисты сообщают, что в центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Андрющенко отметил, что взрыв прогремел через несколько дней после того, как Пушилин решил уволить так называемое "правительство" боевиков ОРДО.

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Прямая речь: "Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И здесь взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю".

Напомним:

Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин, чтобы "усилить интеграционные процессы".

31 августа 2018 года главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане "Сепар".