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Возле "администрации" Пушилина в центре Донецка прогремели взрывы

Алена МазуренкоПятница, 10 июня 2022, 16:20
Возле администрации Пушилина в центре Донецка прогремели взрывы
скриншот

Российские пропагандисты сообщают, что в центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов.

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Андрющенко отметил, что взрыв прогремел через несколько дней после того, как Пушилин решил уволить так называемое "правительство" боевиков ОРДО.

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Прямая речь: "Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И здесь взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю".

Напомним:

  • Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин, чтобы "усилить интеграционные процессы".
  •  31 августа 2018 года главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане "Сепар".

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Темы: ДонецкПушилинвзрывоккупация
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