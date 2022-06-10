Возле "администрации" Пушилина в центре Донецка прогремели взрывы
Пятница, 10 июня 2022, 16:20
Российские пропагандисты сообщают, что в центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов.
Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
Детали: Андрющенко отметил, что взрыв прогремел через несколько дней после того, как Пушилин решил уволить так называемое "правительство" боевиков ОРДО.
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Прямая речь: "Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И здесь взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю".
Напомним:
- Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин, чтобы "усилить интеграционные процессы".
- 31 августа 2018 года главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане "Сепар".
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