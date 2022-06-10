Уряд Німеччини: говорити про графіки поставки зброї Україні складно

Речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Про це Штеффен Гебештрайт сказав у Берліні в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, підкреслив речник.

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"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало. Але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.

Гебештрайт нагадав про заплановане постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

За його словами, він розуміє нетерпіння, але ці питання мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно, "перш ніж ви зробите заяву, яку ви, можливо, потім не зможете стримати".

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За словами речника, українські військові зараз проходять навчання в Німеччині із використання Panzerhaubitze 2000. "У цьому зв’язку є сенс у тому, що зброя, на якій вони навчаються, також перебуває в Німеччині", - додав він.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше критикував німецький уряд, що поки немає ясності, коли Берліном будуть поставлені реактивні системи залпового вогню і системи ППО.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.