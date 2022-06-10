Правительство Германии: говорить о графиках поставки оружия Украине сложно

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Об этом Штеффен Гебештрайт сказал в Берлине в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, подчеркнул спикер.

"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит за одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированных поставках ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете выполнить".

По словам спикера, украинские военные сейчас проходят в Германии обучение использованию Panzerhaubitze 2000. "В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они учатся, также находится в Германии", - добавил он.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее критиковал немецкое правительство, что пока нет ясности, когда Берлину будут поставлены реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.