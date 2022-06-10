Правительство Германии: говорить о графиках поставки оружия Украине сложно

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Об этом Штеффен Гебештрайт сказал в Берлине в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, подчеркнул спикер.

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"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит за одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированных поставках ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете выполнить".

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По словам спикера, украинские военные сейчас проходят в Германии обучение использованию Panzerhaubitze 2000. "В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они учатся, также находится в Германии", - добавил он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее критиковал немецкое правительство, что пока нет ясности, когда Берлину будут поставлены реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.