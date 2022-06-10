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Столтенберг їде в Швецію та Фінляндію говорити про вступ до НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 16:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 12-13 червня відвідає Фінляндію та Швецію, які подали заявки на вступ до Альянсу. 

Про це повідомила пресслужба НАТО у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У Фінляндії в неділю він зустрінеться з президентом, міністром закордонних справ та іншими високопоставленими фінськими чиновниками. 

У понеділок Столтенберг вирушить до Стокгольма, де зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції та її урядом.

Очікується, що на переговорах, серед іншого, обговорюватимуть заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Туреччина виступає проти членства Швеції і Фінляндії в НАТО, але дискусія між Туреччиною та НАТО щодо цього триває. 

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане висловив впевненість у п'ятницю, що Швеція та Фінляндія в кінцевому результаті будуть прийняті до оборонного альянсу.

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18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру набуття членства. 

Лише Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій і турецької опозиції та ембарго на експорт зброї. 

Реальною причиною такої позиції може бути сподівання президента Туреччини добитися певних рішень від США у питанні продажу сучасних винищувачів і санкцій, які наклали на Туреччину за купівлю російських систем С-400. 

Теми: ШвеціяНАТОФінляндія
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