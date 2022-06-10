Столтенберг їде в Швецію та Фінляндію говорити про вступ до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 12-13 червня відвідає Фінляндію та Швецію, які подали заявки на вступ до Альянсу.

Про це повідомила пресслужба НАТО у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У Фінляндії в неділю він зустрінеться з президентом, міністром закордонних справ та іншими високопоставленими фінськими чиновниками.

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У понеділок Столтенберг вирушить до Стокгольма, де зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції та її урядом.

Очікується, що на переговорах, серед іншого, обговорюватимуть заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Туреччина виступає проти членства Швеції і Фінляндії в НАТО, але дискусія між Туреччиною та НАТО щодо цього триває.

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Заступник генсека НАТО Мірча Джоане висловив впевненість у п'ятницю, що Швеція та Фінляндія в кінцевому результаті будуть прийняті до оборонного альянсу.

18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру набуття членства.

Лише Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій і турецької опозиції та ембарго на експорт зброї.

Реальною причиною такої позиції може бути сподівання президента Туреччини добитися певних рішень від США у питанні продажу сучасних винищувачів і санкцій, які наклали на Туреччину за купівлю російських систем С-400.