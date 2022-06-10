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Столтенберг едет в Швецию и Финляндию говорить о вступлении в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 16:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Финляндию и Швецию, подавшие заявки на вступление в Альянс.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в пятницу, сообщает "Европейская правда".

В Финляндии в воскресенье он встретится с президентом, министром иностранных дел и другими высокопоставленными финскими чиновниками.

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В понедельник Столтенберг отправится в Стокгольм, где встретится с премьер-министром Швеции и ее правительством.

Ожидается, что на переговорах, в частности, будут обсуждаться заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Турция выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО, но дискуссия между Турцией и НАТО по этому поводу продолжается.

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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане  в пятницу выразил уверенность, что Швеция и Финляндия будут в конечном итоге приняты в оборонный альянс.

18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.

Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.

Реальной причиной такой позиции может стать надежда президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.

Темы: ШвецияНАТОФинляндия
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