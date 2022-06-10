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Голову ОТГ на Миколаївщині і ще 4 українців звільнили з полону окупантів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 19:43
Олег Пилипенко, фото «Новости N»

З російського полону звільнили голову Шевченківської ОТГ на Миколаївщині Олега Пилипенка.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін, "Новости N"

Пряма мова Кіма: "Сьогодні був 11 обмін завдяки координаційному штабу по роботі з полоненими".

"Два місяці з чимось там був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали. Ми вели переговори дуже довго".

Деталі: У свою чергу, нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін опублікував відео зі звільненим з полону Пилипенком.

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Пізніше Кім повідомив, що обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири росіян, п'ять українців).

Він також опублікував відео звільнення українців з полону.

Як пише миколаївське видання "Новости N", про зникнення Пилипенка повідомила раніше його дружина Тетяна. За її словами, 10 березня він поїхав розвозити хліб і не повернувся.

Теми: Миколаївська областьполонені
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