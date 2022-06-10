Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голову ОТГ на Миколаївщині і ще 4 українців звільнили з полону окупантів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 19:43
Голову ОТГ на Миколаївщині і ще 4 українців звільнили з полону окупантів
Олег Пилипенко, фото «Новости N»

З російського полону звільнили голову Шевченківської ОТГ на Миколаївщині Олега Пилипенка.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін, "Новости N"

Реклама:

Пряма мова Кіма: "Сьогодні був 11 обмін завдяки координаційному штабу по роботі з полоненими".

"Два місяці з чимось там був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали. Ми вели переговори дуже довго".

Деталі: У свою чергу, нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін опублікував відео зі звільненим з полону Пилипенком.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Кім повідомив, що обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири росіян, п'ять українців).

Він також опублікував відео звільнення українців з полону.

Як пише миколаївське видання "Новости N", про зникнення Пилипенка повідомила раніше його дружина Тетяна. За її словами, 10 березня він поїхав розвозити хліб і не повернувся.

Теми: Миколаївська областьполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: