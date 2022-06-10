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Главу ОТГ в Николаевской области и еще 4 украинцев освободили из плена оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 19:43
Олег Пилипенко, фото «Новости N»

Из российского плена освободили главу Шевченковской ОТГ в Николаевской области Олега Пилипенко.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин, "Новости N"

Прямая речь Кима: "Сегодня был 11 обмен благодаря координационному штабу по работе с пленными".

"Два месяца с чем-то там был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого достали. Мы вели переговоры очень долго".

Детали: В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин опубликовал видео с освобожденным из плена Пилипенко.

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Позже Ким сообщил, что обмен состоялся по формуле "4 на 5" (четыре россиянина, пять украинцев).

Он также опубликовал видео освобождения украинцев из плена.

Как пишет николаевское издание "Новости N", об исчезновении Пилипенко сообщила ранее его жена Татьяна. По ее словам, 10 марта он уехал развозить хлеб и не вернулся.

Темы: Николаевская областьпленные
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