Російські пропагандисти виклали відео, як окупанти крадуть в Україні зерно

У захопленому Старобільську на Луганщині російські бойовики так званого "ЛНР" відправили до Росії вкрадені 650 тонн українського зерна.

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости"

Деталі: Ватажок невизнаного збройного формування "ЛНР" Леонід Пасічник на Старобільському елеваторі спостерігав за процесом завантаження вкраденого зерна до залізничних вагонів.

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Голова бойовиків твердить, що йому вказали організувати вивезення зерна з Луганщини, бо його, мовляв, більше, ніж треба.

Бойовики "ЛНР" заявляють, що вони скасували "мита на експорт" до Росії, по суті вигадуючи пояснення для організованого грабунку російськими окупаційними військами українських ресурсів.

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