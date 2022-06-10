Російські пропагандисти виклали відео, як окупанти крадуть в Україні зерно
У захопленому Старобільську на Луганщині російські бойовики так званого "ЛНР" відправили до Росії вкрадені 650 тонн українського зерна.
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости"
Деталі: Ватажок невизнаного збройного формування "ЛНР" Леонід Пасічник на Старобільському елеваторі спостерігав за процесом завантаження вкраденого зерна до залізничних вагонів.
Голова бойовиків твердить, що йому вказали організувати вивезення зерна з Луганщини, бо його, мовляв, більше, ніж треба.
Бойовики "ЛНР" заявляють, що вони скасували "мита на експорт" до Росії, по суті вигадуючи пояснення для організованого грабунку російськими окупаційними військами українських ресурсів.
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Передісторія:
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що російські загарбники вивозять вагонами зерно, вкрадене в українців.
- Деякі країни відмовляються приймати російські судна із вкраденим зерном.
- Російський військовий флот блокує морські шляхи в Чорному морі й погрожує обстрілювати цивільні судна, через що кілька десятків мільйонів тонн пшениці заблоковані в українських портах. Російські дипломати домовляються без України, аби Туреччина допомогла вивезти це зерно.