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Российские пропагандисты выложили видео, как оккупанты вывозят из Украины зерно

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 17:12
Российские пропагандисты выложили видео, как оккупанты вывозят из Украины зерно
Фото: getty images

В захваченном Старобельске в Луганской области российские боевики так называемого "ЛНР" отправили в Россию украденные 650 тонн украинского зерна.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Главарь непризнанного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник на Старобельском элеваторе наблюдал за процессом погрузки украденного зерна в железнодорожные вагоны.

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Глава боевиков утверждает, что ему дали указание организовать вывоз зерна из Луганской обалсти, потому что его, дескать, больше, чем нужно.

Боевики "ЛНР" заявляют, что они отменили "пошлины на экспорт" в Россию, по сути придумывая объяснения для организованного грабежа российскими оккупационными войсками украинских ресурсов.

ВИДЕО ДНЯ

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Предыстория:

  • Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что российские захватчики вывозят вагонами зерно, украденное у украинцев.
  • Некоторые страны отказываются принимать российские суда с украденным зерном.
  • Российский военный флот блокирует морские пути в Черном море и угрожает обстреливать гражданские суда, из-за чего несколько десятков миллионов тонн пшеницы заблокированы в украинских портах. Российские дипломаты договариваются без Украины, чтобы Турция помогла вывезти это зерно.

Темы: пропагандаоккупацияЛНРЛуганская область
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