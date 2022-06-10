Российские пропагандисты выложили видео, как оккупанты вывозят из Украины зерно

В захваченном Старобельске в Луганской области российские боевики так называемого "ЛНР" отправили в Россию украденные 650 тонн украинского зерна.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Главарь непризнанного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник на Старобельском элеваторе наблюдал за процессом погрузки украденного зерна в железнодорожные вагоны.

Глава боевиков утверждает, что ему дали указание организовать вывоз зерна из Луганской обалсти, потому что его, дескать, больше, чем нужно.

Боевики "ЛНР" заявляют, что они отменили "пошлины на экспорт" в Россию, по сути придумывая объяснения для организованного грабежа российскими оккупационными войсками украинских ресурсов.

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