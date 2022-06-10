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Российские пропагандисты выложили видео, как оккупанты вывозят из Украины зерно

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 17:12
Фото: getty images

В захваченном Старобельске в Луганской области российские боевики так называемого "ЛНР" отправили в Россию украденные 650 тонн украинского зерна.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Главарь непризнанного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник на Старобельском элеваторе наблюдал за процессом погрузки украденного зерна в железнодорожные вагоны.

Глава боевиков утверждает, что ему дали указание организовать вывоз зерна из Луганской обалсти, потому что его, дескать, больше, чем нужно.

Боевики "ЛНР" заявляют, что они отменили "пошлины на экспорт" в Россию, по сути придумывая объяснения для организованного грабежа российскими оккупационными войсками украинских ресурсов.

Читайте также: Украл, вывез, в Москву. Как оккупанты пытаются продать украденное украинское зерно другим странам

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Предыстория:

  • Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что российские захватчики вывозят вагонами зерно, украденное у украинцев.
  • Некоторые страны отказываются принимать российские суда с украденным зерном.
  • Российский военный флот блокирует морские пути в Черном море и угрожает обстреливать гражданские суда, из-за чего несколько десятков миллионов тонн пшеницы заблокированы в украинских портах. Российские дипломаты договариваются без Украины, чтобы Турция помогла вывезти это зерно.

Темы: пропагандаоккупацияЛНРЛуганская область
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