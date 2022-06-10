Российские пропагандисты выложили видео, как оккупанты вывозят из Украины зерно

В захваченном Старобельске в Луганской области российские боевики так называемого "ЛНР" отправили в Россию украденные 650 тонн украинского зерна.

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости"

Детали: Главарь непризнанного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник на Старобельском элеваторе наблюдал за процессом погрузки украденного зерна в железнодорожные вагоны.

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Глава боевиков утверждает, что ему дали указание организовать вывоз зерна из Луганской обалсти, потому что его, дескать, больше, чем нужно.

Боевики "ЛНР" заявляют, что они отменили "пошлины на экспорт" в Россию, по сути придумывая объяснения для организованного грабежа российскими оккупационными войсками украинских ресурсов.

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