"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував "оновлену" окупантами стелу на в'їзді у місто, де росіяни намагалися змінили українську літеру "і" на російську - "и".
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Маріуполь. Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з надписом Маріуполь з боку Донецька.
Як змоги – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російске "і". Очікувано. Які дізайнери така і стела".
Деталі: Російські загарбники і колаборанти попереджали, що змінять напис із "ворожої" української мови.
Важливо: Відзначимо, що одразу після окупації міста окупанти в першу чергу змінили дорожній знак "Маріуполь" на "Мариуполь" та почали вилучати і навіть спалювати українську літературу.
Загарбники також завезли у місто російські підручники і в школах, котрі відновили роботу, навчання ведеться російською мовою.
Окупанти також руйнують українські пам'ятники та повертають погруддя Леніна.