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"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 червня 2022, 17:14
З гівна і палок: у Маріуполі кепкують над оновленою стелою на в'їзді у місто
скриншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував "оновлену" окупантами стелу на в'їзді у місто, де росіяни намагалися змінили українську літеру "і" на російську - "и".

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Маріуполь. Окупанти закінчили редизайн в'їзної стели з надписом Маріуполь з боку Донецька.

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Як змоги – із гівна та палок розтягнули та встромили якусь металеву хрінь, аби було схоже на російске "і". Очікувано. Які дізайнери така і стела".

Деталі: Російські загарбники і колаборанти попереджали, що змінять напис із "ворожої" української мови. 

Важливо: Відзначимо, що одразу після окупації міста окупанти в першу чергу змінили дорожній знак "Маріуполь" на "Мариуполь" та почали вилучати і навіть спалювати українську літературу. 

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Загарбники також завезли у місто російські підручники і в школах, котрі відновили роботу, навчання ведеться російською мовою.

Окупанти також руйнують українські пам'ятники та повертають погруддя Леніна. 

Теми: Маріупольокупаціявійна
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