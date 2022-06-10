Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Из говна и палок": в Мариуполе насмехаются над "обновленной" стелой на въезде в город

Мазуренко Алена Пятница, 10 июня 2022, 17:14
скриншот

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал "обновленную" оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменить украинскую букву "i" на российскую - "ы".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Мариуполь. Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка.

Как смогли – из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла".

Детали: Российские захватчики и коллаборанты предупреждали, что поменяют надпись из "вражеского" украинского языка.

Важно: Отметим, что после оккупации города оккупанты в первую очередь сменили дорожный знак "Маріуполь" на "Мариуполь" и начали изымать и даже сжигать украинскую литературу.

Захватчики также завезли в город российские учебники и в школах, которые возобновили работу, обучение ведется на российском языке.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты также разрушают украинские памятники и возвращают бюст Ленина.

Темы: Мариупольоккупациявойна
Главное сегодня

Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Все новости...
Мариуполь
10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекционных заболеваний до конца года – мэр
Оккупированный Мариуполь: Андрющенко показал, чем россияне кормят детей в школах
Под каждым разрушенным домом в Мариуполе находится от 50 до 100 тел убитых – горсовет
Последние новости
07:30
Генштаб: Возле мостов через Северо-Крымский канал оккупанты укрепили блокпосты
07:04
Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба
06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
05:58
"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
05:07
США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
04:15
УЗ назначила на 11 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:20
Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
02:45
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
01:59
картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
01:24
Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов
Все новости...