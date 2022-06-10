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"Из говна и палок": в Мариуполе насмехаются над "обновленной" стелой на въезде в город

Алена МазуренкоПятница, 10 июня 2022, 17:14
Из говна и палок: в Мариуполе насмехаются над обновленной стелой на въезде в город
скриншот

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал "обновленную" оккупантами стелу на въезде в город, где россияне пытались заменить украинскую букву "i" на российскую - "ы".

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Мариуполь. Оккупанты закончили редизайн въездной стелы с надписью Мариуполь со стороны Донецка.

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Как смогли – из говна и палок растащили и вонзили какую-то металлическую хрень, чтобы походило на российское "и". Ожидаемо. Какие дизайнеры такая и стелла".

Детали: Российские захватчики и коллаборанты предупреждали, что поменяют надпись из "вражеского" украинского языка.

Важно: Отметим, что после оккупации города оккупанты в первую очередь сменили дорожный знак "Маріуполь" на "Мариуполь" и начали изымать и даже сжигать украинскую литературу.

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Захватчики также завезли в город российские учебники и в школах, которые возобновили работу, обучение ведется на российском языке.

Оккупанты также разрушают украинские памятники и возвращают бюст Ленина.

Темы: Мариупольоккупациявойна
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