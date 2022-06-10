Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 17:19
Судове засідання у справі МН17 в Нідерландах 9 червня, AFP via Getty Images

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року", - зазначають у повідомленні. 

На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Як повідомляє NOS, Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Теми: MH17Нідерланди
Головне сьогодні

Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Усі новини...
MH17
Два українських фільми перемогли на престижному кінофестивалі "Санденс" у США
Суд над РФ у Страсбурзі. Чого чекати та що вимагає Україна
Суд щодо MH17: прокуратура просить довічне для усіх звинувачених
Останні новини
09:03
Таємничий літак з Литви без дозволу пролетів через 6 країн НАТО
09:02
На війні загинув журналіст та екскерівник "Армії FM"
08:48
Захисники вже знищили понад 32 тисячі окупантів
08:44
Зеленський: Якби Україна була в НАТО, усе одно була б "битва за незалежність"
08:34
Окупанти обстріляли Криворізький район: двоє поранених, село без світла та газу
08:22
фотоРосіяни увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – голова ОВА
08:14
Росія заявляє, що видала 800 тисяч паспортів жителям окупованого Донбасу
07:51
Запорізька область: на Трійцю буде подовжена комендантська година
07:30
Генштаб: біля мостів через Північнокримський канал окупанти укріпили блокпости
07:04
Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу
Усі новини...