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У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 17:19
У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17
Судове засідання у справі МН17 в Нідерландах 9 червня, AFP via Getty Images

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року", - зазначають у повідомленні. 

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На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Як повідомляє NOS, Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

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Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Теми: MH17Нідерланди
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