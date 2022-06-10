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В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 17:19
Судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах 9 июня, AFP via Getty Images

В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - отмечают в сообщении.

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь представить аргументы стороны обвинения.

Как сообщает NOS, Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после семи лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Детальнее об этом - в статье Наказания не избежать: что дает новый процесс против РФ по катастрофе MH17

Темы: MH17Нидерланды
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