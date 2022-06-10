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В ЄС пропонують створити посаду єврокомісара з питань оборони

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 17:32

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський закликав Євросоюз запровадити посаду європейського комісара з питань оборони.

Про це він сказав, виступаючи у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Перед обличчям путінської агресії народи Європи вимагають оборонного союзу. Нам потрібні постійні збройні сили, нам потрібен комісар із питань оборони, нам потрібні спільні закупівлі військової техніки ЄС. Цього можна досягти лише шляхом зміни договорів ЄС", - зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що це все необхідно зробити, аби ЄС став менш залежним від Сполучених Штатів у питаннях оборони.

"Нам потрібно це зробити, тому що якщо у майбутньому пан Трамп повернеться до Білого дому чи США будуть залучені в Тихоокеанському регіоні, ми можемо більше не мати змоги покладатись на США", - пояснив Сікорський. 

Нагадаємо, Європарламент також Європарламент закликав змінити процедуру одностайності в ухваленні рішень ЄС щодо санкцій, щоб одна держава не могла їх блокувати.

Теми: ЄСармія
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