Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ЄС пропонують створити посаду єврокомісара з питань оборони

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 17:32

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський закликав Євросоюз запровадити посаду європейського комісара з питань оборони.

Про це він сказав, виступаючи у Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Перед обличчям путінської агресії народи Європи вимагають оборонного союзу. Нам потрібні постійні збройні сили, нам потрібен комісар із питань оборони, нам потрібні спільні закупівлі військової техніки ЄС. Цього можна досягти лише шляхом зміни договорів ЄС", - зазначив Сікорський.

Реклама:

Він підкреслив, що це все необхідно зробити, аби ЄС став менш залежним від Сполучених Штатів у питаннях оборони.

"Нам потрібно це зробити, тому що якщо у майбутньому пан Трамп повернеться до Білого дому чи США будуть залучені в Тихоокеанському регіоні, ми можемо більше не мати змоги покладатись на США", - пояснив Сікорський. 

Нагадаємо, Європарламент також Європарламент закликав змінити процедуру одностайності в ухваленні рішень ЄС щодо санкцій, щоб одна держава не могла їх блокувати.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: