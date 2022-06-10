В ЄС предложили создать должность еврокомиссара по вопросам обороны

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский призвал Евросоюз вступить в должность европейского комиссара по вопросам обороны.

Об этом он сказал, выступая в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Перед лицом путинской агрессии народы Европы требуют оборонного союза. Нам нужны постоянные вооруженные силы, нам нужен комиссар по вопросам обороны, нам нужны совместные закупки военной техники ЕС. Это можно достичь только путем изменения договоров ЕС", - отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что это все необходимо сделать, чтобы ЕС стал менее зависим от Соединенных Штатов в вопросах обороны.

"Нам нужно это сделать, потому что если в будущем господин Трамп вернется в Белый дом или США будут привлечены в Тихоокеанском регионе, мы можем больше не иметь возможности полагаться на США", - пояснил Сикорский.