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Берлін: смертними "вироками" іноземцям Росія знехтувала міжнародним правом

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 18:02
табличка німецького мзс. фото: getty images

Уряд Німеччини різко розкритикував смертні "вироки" в окупованому Донецьку, виголошені трьом іноземним громадянам, які воювали за Україну.

Відповідну оцінку озвучив речник МЗС Німеччини у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

За словами речника, ці "вироки" шокують і федеральний уряд Німеччини їх засуджує.

"Це свідчить про чергове повне ігнорування Росією елементарних принципів міжнародного гуманітарного права", - зазначив речник міністерства закордонних справ Німеччини.

"Члени збройних сил, а також військовослужбовці, які воюють на стороні України, є так званими комбатантами, незалежно від їхньої національності, та мають особливий захист відповідно до міжнародного гуманітарного права", - додав представник міністерства. 

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

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Глава МЗС Британії засудила вироки, наголосивши, що суд був маріонетковим і не має ніякої легітимності.

В МЗС України наголосили, що усі іноземці, які воюють на українській території в складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ і на них поширюється правовий статус комбатантів.

Генсек Ради Європи засудила вироки як такі, що суперечать загальноєвропейським принципам щодо прав людини.

Теми: НімеччинаРосіяполоненіправа людини
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