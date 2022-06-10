Берлин: смертными "приговорами" иностранцам Россия пренебрегла международным правом

Правительство Германии резко раскритиковало смертные "приговоры" в оккупированном Донецке, вынесенные трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину.

Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По словам спикера, эти "приговоры" шокируют, и федеральное правительство Германии их осуждает.

Реклама:

"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.

"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.

9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

ВИДЕО ДНЯ

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Глава МИД Британии осудила приговоры, подчеркнув, что суд был марионеточным и не имеет никакой легитимности.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются военнослужащими ВСУ и на них распространяется правовой статус комбатантов.

Генсек Совета Европы осудила приговоры как противоречащие общеевропейским принципам прав человека.