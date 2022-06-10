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У Білорусі школярів вчать стріляти з лопат

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 18:06
У Білорусі школярів вчать стріляти з лопат
фото "Флагшток"

У Гомельській області Білорусі школярів вчили стріляти, використовуючи для навчання лопати.

Джерело: білоруське видання "Флагшток"

 
фото "Флагшток"

Деталі: Як пише видання, школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом навчально-виїзних зустрічей учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат.

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На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".

Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярам із Симаничів влаштували постановочну окопну стрілянину в лісі.

 
 

Що передувало: Нещодавно влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. Також самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".

ВІДЕО ДНЯ

7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час".

Теми: Білорусьдіти
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