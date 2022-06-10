Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі школярів вчать стріляти з лопат

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 18:06
фото "Флагшток"

У Гомельській області Білорусі школярів вчили стріляти, використовуючи для навчання лопати.

Джерело: білоруське видання "Флагшток"

 
фото "Флагшток"

Деталі: Як пише видання, школи Гомельської області у соцмережах поділилися ходом навчально-виїзних зустрічей учнів 10-х класів. На відміну від минулих років, цього року їх вчили копати окопи і стріляти з лопат.

На сайтах Симаницької школи Лельчицького району та Дамановицької школи Калінковицького району збори назвали "військово-польовими".

Якщо у Дамановицькій школі все обмежувалося окопами біля школи, то школярам із Симаничів влаштували постановочну окопну стрілянину в лісі.

 
 

Що передувало: Нещодавно влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. Також самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".

7 червня Міноборони Білорусі заявило про початок навчань "з переходу з мирного на воєнний час".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьдіти
Головне сьогодні

Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян

Таємничий літак з Литви без дозволу пролетів через 6 країн НАТО

Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі закриють вільні профспілки робітників, які виступали проти Лукашенка
Лукашенко – чиновникам: Якщо повториться український сценарій, то не я з автоматом побіжу, а ви
Росіяни мали частковий успіх біля двох сіл на Донбасі – зведення Генштабу ЗСУ
Останні новини
09:51
Спікер Бундестагу виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС
09:35
Як вберегтись від кишкових інфекцій в умовах літа і війни – радить МОЗ
09:33
Зеленський відповів на петицію щодо виїзду з України чоловіків: Захист суверенітету – обов’язок громадян
09:22
Регіони: росіяни обстрілюють Донеччину та Луганщину, через бої на Херсонщині поранені цивільні
09:19
Росії не вистачає точних сучасних ракет - розвідка Британії
09:03
Таємничий літак з Литви без дозволу пролетів через 6 країн НАТО
09:02
На війні загинув журналіст та екскерівник "Армії FM"
08:48
Захисники вже знищили понад 32 тисячі окупантів
08:44
Зеленський: Якби Україна була в НАТО, усе одно була б "битва за незалежність"
08:34
Окупанти обстріляли Криворізький район: двоє поранених, село без світла та газу
Усі новини...