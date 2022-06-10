В Беларуси школьников учат стрелять из лопат

В Гомельской области Беларуси школьников учили стрелять, используя для обучения лопаты.

Источник: белорусское издание "Флагшток"

фото "Флагшток"

Детали: Как пишет издание, школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом учебно-выездных встреч учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет, в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат.

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На сайтах Симаницкой школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".

Если в Дамановичской школе все ограничивалось окопами на территории школы, то школьникам из Симаничей устроили постановочную окопную перестрелку в лесу.

Что предшествовало: Недавно власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Также самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

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7 июня Минобороны Беларуси заявило о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время".