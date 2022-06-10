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Суд в Італії відхилив позов посла РФ до газети через текст про "убивство Путіна"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 18:29

Суддя італійського міста Турин відхилив позов російського посла Сергєя Разова до видання La Stampa, де вийшла стаття про нібито можливість убивства Владіміра Путіна для завершення війни в Україні.

Про це повідомило саме видання, пише "Європейська правда".

Стаття журналіста La Stampa Доменіко Квіріко із заголовком: "Війна України та Росії: чи є вбивство тирана єдиним виходом" вийшла ще 22 березня. У ній автор висловив припущення, що за неможливості військового втручання третіх країн та дипломатичного вирішення конфлікту він може закінчитися, хіба якщо Путіна вб’є хтось із його найближчого оточення.

Посол РФ в Італії Разов заявив, що стаття La Stampa є прикладом "русофобії", та подав до суду на автора матеріалу та головного редактора Массімо Джаніні, заявивши, що текст начебто підбурює до насильства щодо Путіна.

А проте, суддя у справі Джорджія де Пальма погодилася з позицією прокуратури, що "дана стаття у світлі конституційного принципу необхідної підстави для злочину не порушує громадський порядок і не є конкретно здатною підбурювати до вчинення злочину".

Сам Доменіко Квіріко пояснив, що російський посол неправильно витлумачив його статтю.

"Я наголосив, що, на жаль, нині популярна ідея, що єдиний шлях вирішити проблему – це якщо якийсь росіянин уб’є Путіна, є безглуздим та аморальним, і це було добре пояснене у свідченнях, а по-друге, це призведе ні до чого більшого, як до ще сильнішого хаосу", – зазначив журналіст.

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Теми: ІталіяПутін
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