Суд в Італії відхилив позов посла РФ до газети через текст про "убивство Путіна"

Суддя італійського міста Турин відхилив позов російського посла Сергєя Разова до видання La Stampa, де вийшла стаття про нібито можливість убивства Владіміра Путіна для завершення війни в Україні.

Про це повідомило саме видання, пише "Європейська правда".

Стаття журналіста La Stampa Доменіко Квіріко із заголовком: "Війна України та Росії: чи є вбивство тирана єдиним виходом" вийшла ще 22 березня. У ній автор висловив припущення, що за неможливості військового втручання третіх країн та дипломатичного вирішення конфлікту він може закінчитися, хіба якщо Путіна вб’є хтось із його найближчого оточення.

Посол РФ в Італії Разов заявив, що стаття La Stampa є прикладом "русофобії", та подав до суду на автора матеріалу та головного редактора Массімо Джаніні, заявивши, що текст начебто підбурює до насильства щодо Путіна.

А проте, суддя у справі Джорджія де Пальма погодилася з позицією прокуратури, що "дана стаття у світлі конституційного принципу необхідної підстави для злочину не порушує громадський порядок і не є конкретно здатною підбурювати до вчинення злочину".

Сам Доменіко Квіріко пояснив, що російський посол неправильно витлумачив його статтю.

"Я наголосив, що, на жаль, нині популярна ідея, що єдиний шлях вирішити проблему – це якщо якийсь росіянин уб’є Путіна, є безглуздим та аморальним, і це було добре пояснене у свідченнях, а по-друге, це призведе ні до чого більшого, як до ще сильнішого хаосу", – зазначив журналіст.