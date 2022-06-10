Суд в Италии отклонил иск посла РФ к газете из-за текста об "убийстве Путина"

Судья итальянского города Турин отклонил иск российского посла Сергея Разова к изданию La Stampa, где вышла статья о якобы возможности убийства Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщило само издание, пишет "Европейская правда".

Статья журналиста La Stampa Доменико Квирико с заголовком: "Война Украины и России: является ли убийство тирана единственным выходом" вышла еще 22 марта. В ней автор высказал предположение, что при невозможности военного вмешательства третьих стран и дипломатического разрешения конфликта он может закончиться, если Путина убьет кто-то из его ближайшего окружения.

Посол РФ в Италии Разов заявил, что статья La Stampa является примером "русофобии", и подал в суд на автора материала и главного редактора Массимо Джанини, заявив, что текст вроде бы подстрекает к насилию в отношении Путина.

Однако судья по делу Джорджия де Пальма согласилась с позицией прокуратуры, что "данная статья в свете конституционного принципа необходимого основания для преступления не нарушает общественный порядок и не является конкретно способной подстрекать к совершению преступления".

Сам Доменико Квирико объяснил, что российский посол неправильно истолковал его статью.

"Я подчеркнул, что, к сожалению, ныне популярная идея, что единственный путь решить проблему – это если какой-то россиянин убьет Путина, бессмысленна и безнравственна, и это было хорошо объяснено в показаниях, а во-вторых, это только приведет к еще более сильному хаосу", – отметил журналист.