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Президент Литви: НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 18:54

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Північноатлантичному альянсу варто визначити Росію довгостроковою загрозою.

Як повідомляє LRT, про це він сказав на полях зустрічі "Бухарестської дев’ятки" у Румунії. 

"Не думаю, що нам варто сподіватись, що можливо війна закінчиться і знову можна буде щось змінити, знову взаємодіяти більш дружньо. Росія порушила надто багато табу і перейшла стільки червоних ліній, що дуже варто і дуже правильно було би розглядати її як довгострокову загрозу для демократичного світу", - зазначив він, додавши, що чимало колег поділяють таку ж думку.

Він зазначив також, що має значні очікування від саміту НАТО у Мадриді, що відбудеться 29-30 червня.

У канцелярії президента згодом деталізували, що у виступі на зустрічі він висловився за перехід НАТО від стратегії стримування до стратегії оборони.

Гітанас Науседа також закликав до постійної та інтенсивнішої підтримки України і висловився за надання їй статусу кандидата на вступ до ЄС, оскільки українці своєю боротьбою щоденно доводять свою відданість західним цінностям. 

Нагадаємо, заступник генсека НАТО побічно підтвердив, що президента України Володимира Зеленського мають запросити на саміт у Мадриді. 

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Теми: ЛитваНАТОРосія
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