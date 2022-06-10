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Президент Литвы: НАТО должен признать Россию долгосрочной угрозой

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 18:54

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Североатлантическому альянсу следует определить Россию долгосрочной угрозой.

Как сообщает LRT, об этом он сказал на полях встречи "Бухарестской девятки" в Румынии.

"Не думаю, что нам стоит надеяться, что война закончится и снова можно будет что-то изменить, снова взаимодействовать более дружно. Россия нарушила слишком много табу и перешла столько красных линий, что очень стоит и очень правильно было бы рассматривать ее как долгосрочную угрозу для демократического мира", - отметил он, добавив, что многие коллеги разделяют такое же мнение.

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Он отметил также, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

В канцелярии президента впоследствии детализировали, что в выступлении на встрече он высказался за переход НАТО от стратегии сдерживания к стратегии обороны.

Гитанас Науседа также призвал к постоянной и более интенсивной поддержке Украины и высказался за предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС, поскольку украинцы своей борьбой ежедневно доказывают свою приверженность западным ценностям.

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Напомним, заместитель генсека НАТО косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит в Мадриде.

Темы: ЛитваНАТОРосcия
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