Президент Литвы: НАТО должен признать Россию долгосрочной угрозой
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Североатлантическому альянсу следует определить Россию долгосрочной угрозой.
Как сообщает LRT, об этом он сказал на полях встречи "Бухарестской девятки" в Румынии.
"Не думаю, что нам стоит надеяться, что война закончится и снова можно будет что-то изменить, снова взаимодействовать более дружно. Россия нарушила слишком много табу и перешла столько красных линий, что очень стоит и очень правильно было бы рассматривать ее как долгосрочную угрозу для демократического мира", - отметил он, добавив, что многие коллеги разделяют такое же мнение.
Он отметил также, что ожидает от саммита НАТО в Мадриде, который состоится 29-30 июня.
В канцелярии президента впоследствии детализировали, что в выступлении на встрече он высказался за переход НАТО от стратегии сдерживания к стратегии обороны.
Гитанас Науседа также призвал к постоянной и более интенсивной поддержке Украины и высказался за предоставление ей статуса кандидата на вступление в ЕС, поскольку украинцы своей борьбой ежедневно доказывают свою приверженность западным ценностям.
Напомним, заместитель генсека НАТО косвенно подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит в Мадриде.