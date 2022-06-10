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Макрон наступного тижня поїде в Румунію і Молдову, але не в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 19:36
фото: getty images

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня запланував візити до Румунії та Молдови для вираження солідарності Парижа з європейськими союзниками, які найбільш вразливі через війну в Україні.

Про це повідомили в п’ятницю в Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Макрон вирушить наступного вівторка до Румунії, звідки в середу приїде в Молдову.

На питання, чи планується візит президента Франції до України, в Єлисейському палаці відповіли, що поїздка відбудеться, коли Париж вважатиме, що вона "буде найбільш корисною для президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, у четвер у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським Макрон підкреслив, що його країна залишається на боці України. Макрон запитав у Зеленського про потреби у військовій техніці, політичній та фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

Крім того, Макрон пообіцяв у разі потреби надати Україні більше важкого озброєння.

Теми: МакронРумуніяМолдоваФранція
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