На следующей неделе Макрон поедет в Румынию и Молдову, но не в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе запланировал визиты в Румынию и Молдову для выражения солидарности Парижа с европейскими союзниками, наиболее уязвимыми из-за войны в Украине.

Об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Макрон отправится в следующий вторник в Румынию, откуда в среду приедет в Молдову.

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На вопрос, планируется ли визит президента Франции в Украину, в Елисейском дворце ответили, что поездка состоится, когда Париж сочтет, что она "будет наиболее полезна для президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, в четверг в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что его страна остается на стороне Украины. Макрон спросил Зеленского о нуждах в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Кроме того, Макрон пообещал при необходимости предоставить Украине больше тяжелого вооружения.