Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На следующей неделе Макрон поедет в Румынию и Молдову, но не в Украину

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 19:36
фото: getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе запланировал визиты в Румынию и Молдову для выражения солидарности Парижа с европейскими союзниками, наиболее уязвимыми из-за войны в Украине.

Об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Макрон отправится в следующий вторник в Румынию, откуда в среду приедет в Молдову.

На вопрос, планируется ли визит президента Франции в Украину, в Елисейском дворце ответили, что поездка состоится, когда Париж сочтет, что она "будет наиболее полезна для президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, в четверг в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что его страна остается на стороне Украины. Макрон спросил Зеленского о нуждах в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Кроме того, Макрон пообещал при необходимости предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

Темы: МакронРумынияМолдоваФранция
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин: Защита суверенитета – обязанность граждан

Таинственный самолет из Литвы без разрешения пролетел через 6 стран НАТО

Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Все новости...
Макрон
Макрон заявил о готовности поставить Украине больше тяжелого вооружения
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
Последние новости
11:32
Вышли "в лоб" 2 танками: защитник рассказал, как в феврале уничтожили большую колонну россиян под Харьковом
11:28
видеоВ России снова горела военная часть - СМИ
11:19
Решение о кандидатском статусе для Украины не должно ослабить ЕС – Франция
11:10
видеоОккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что "всплывет все, что они здесь делали" - перехват
10:41
Украина обсудила с Германией создание плана на 3-5 лет по продбезопасности
10:24
Стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе
10:22
Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол
10:15
фото Враг ночью обстрелял Сумщину из минометов
10:08
фотоЧетыре человека погибли под завалами дома после обстрелов россиян на харьковщине
09:51
Спикер Бундестага за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Все новости...