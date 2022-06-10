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Рада ЄС запропонувала загальну рамку реформи Шенгенської зони

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 19:51

Рада ЄС схвалила загальні підходи у реформі Шенгенської зони, що має на меті краще підготувати систему до можливих викликів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби, що є у розпорядженні "Європейської правди".

По-перше, йдеться про нові механізми для протидії зумисному використанню міграційних потоків для певних своїх цілей.

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Такими будуть вважати ситуації, коли третя країна або позадержавний актор сприяє переміщенню громадян третіх країн до зовнішніх кордонів ЄС чи певної країни-члена з метою дестабілізації - як зробив режим Лукашенка на кордонах Польщі та Литви у 2021 році. Для боротьби з такими явищами пропонують нові заходи, у тому числі зменшення кількості пунктів перетину, обмеження часу їхньої роботи, посилення нагляду за кордоном. 

По-друге, визначається нова законодавча рамка щодо заходів на кордонах ЄС на випадок надзвичайної ситуації в охороні здоров’я - з урахуванням досвіду пандемії коронавірусу. Передбачається, що можливо буде швидко схвалити обов’язкові мінімальні вимоги щодо обмежень на зовнішніх кордонах ЄС у разі виникнення такої ситуації, а країни-члени зможуть за потреби застосовувати суворіші обмеження. Також визначено перелік категорій осіб, які зможуть претендувати на винятки.

По-третє, оновлюється законодавча рамка щодо контролю на внутрішніх кордонах, коли його вимушено повертають для реагування на певні загрози.  

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Зокрема, якщо потреба у контролі на внутрішньому кордоні зберігається понад 2,5 роки, країна має повідомити Єврокомісію про наміри продовжити контроль, надати обгрунтування та дату очікуваного припинення, а Єврокомісія відреагує своєю рекомендацією. 

Також пропонуються альтернативи контролю при перетині внутрішніх кордонів країн-членів, як механізм більш ефективних поліцейських перевірок у прикордонних регіонах.

Окрім того, пропонується нова процедура реагування на нелегальних мігрантів, які пересуваються всередині ЄС. Механізм передбачає, що країна зможе повертати виявлених у прикордонній зоні нелегальних мігрантів на територію країни, звідки вони прибули - у рамках транскордонної співпраці правоохоронців. 

Документ почнуть обговорювати з Європарламентом. 

Теми: ЄС
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