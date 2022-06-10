Рада ЄС запропонувала загальну рамку реформи Шенгенської зони

Рада ЄС схвалила загальні підходи у реформі Шенгенської зони, що має на меті краще підготувати систему до можливих викликів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби, що є у розпорядженні "Європейської правди".

По-перше, йдеться про нові механізми для протидії зумисному використанню міграційних потоків для певних своїх цілей.

Такими будуть вважати ситуації, коли третя країна або позадержавний актор сприяє переміщенню громадян третіх країн до зовнішніх кордонів ЄС чи певної країни-члена з метою дестабілізації - як зробив режим Лукашенка на кордонах Польщі та Литви у 2021 році. Для боротьби з такими явищами пропонують нові заходи, у тому числі зменшення кількості пунктів перетину, обмеження часу їхньої роботи, посилення нагляду за кордоном.

По-друге, визначається нова законодавча рамка щодо заходів на кордонах ЄС на випадок надзвичайної ситуації в охороні здоров’я - з урахуванням досвіду пандемії коронавірусу. Передбачається, що можливо буде швидко схвалити обов’язкові мінімальні вимоги щодо обмежень на зовнішніх кордонах ЄС у разі виникнення такої ситуації, а країни-члени зможуть за потреби застосовувати суворіші обмеження. Також визначено перелік категорій осіб, які зможуть претендувати на винятки.

По-третє, оновлюється законодавча рамка щодо контролю на внутрішніх кордонах, коли його вимушено повертають для реагування на певні загрози.

Зокрема, якщо потреба у контролі на внутрішньому кордоні зберігається понад 2,5 роки, країна має повідомити Єврокомісію про наміри продовжити контроль, надати обгрунтування та дату очікуваного припинення, а Єврокомісія відреагує своєю рекомендацією.

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Також пропонуються альтернативи контролю при перетині внутрішніх кордонів країн-членів, як механізм більш ефективних поліцейських перевірок у прикордонних регіонах.

Окрім того, пропонується нова процедура реагування на нелегальних мігрантів, які пересуваються всередині ЄС. Механізм передбачає, що країна зможе повертати виявлених у прикордонній зоні нелегальних мігрантів на територію країни, звідки вони прибули - у рамках транскордонної співпраці правоохоронців.

Документ почнуть обговорювати з Європарламентом.