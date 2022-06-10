Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет ЕС предложил общую рамку реформы Шенгенской зоны

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 19:51

Совет ЕС одобрил общие подходы к реформе Шенгенской зоны, с целью лучше подготовить систему к возможным вызовам.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы, пишет "Европейская правда".

Во-первых, речь идет о новых механизмах для противодействия умышленному использованию миграционных потоков для своих целей.

Такими будут считать ситуации, когда третья страна или внегосударственный актер способствует перемещению граждан третьих стран к внешниим границам ЕС или определенной страны-члена с целью дестабилизации - как сделал Лукашенко режим на границах Польши и Литвы в 2021 году. Для борьбы с подобными явлениями предлагают новые меры, в том числе уменьшение количества пунктов пересечения границы, ограничение времени их работы, усиление надзора за границей.

Во-вторых, определяется новая законодательная рамка по мерам на границах ЕС на случай чрезвычайной ситуации в здравоохранении – с учетом опыта пандемии коронавируса. Предполагается, что можно будет быстро одобрить обязательные минимальные требования по ограничениям на внешних границах ЕС в случае возникновения такой ситуации, а страны-члены смогут при необходимости применять более строгие ограничения. Также определен перечень категорий лиц, которые могут претендовать на исключения.

В-третьих, обновляется законодательная рамка контроля на внутренних границах, когда его вынужденно возвращают для реагирования на определенные угрозы.

В частности, если необходимость контроля на внутренней границе сохраняется более 2,5 лет, страна должна уведомить Еврокомиссию о намерениях продолжить контроль, предоставить обоснование и дату ожидаемого прекращения, а Еврокомиссия отреагирует своей рекомендацией.

ВИДЕО ДНЯ

Также предлагаются альтернативы контроля при пересечении внутренних границ стран-членов, как механизм более эффективных полицейских проверок в приграничных регионах.

Кроме того, предлагается новая процедура реагирования на передвигающихся внутри ЕС нелегальных мигрантов. Механизм предполагает, что страна сможет возвращать выявленных в приграничной зоне нелегальных мигрантов на территорию страны, откуда они прибыли - в рамках трансграничного сотрудничества правоохранителей.

Документ начнут обсуждать с Европарламентом.

Темы: ЕС
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин: Защита суверенитета – обязанность граждан

Таинственный самолет из Литвы без разрешения пролетел через 6 стран НАТО

Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Все новости...
ЕС
Украина и коррупция: почему Дания, Швеция и Нидерланды против кандидатства в ЕС
71% европейцев считают Украину частью Европы, но политики сомневаются – Зеленский
В ЄС предложили создать должность еврокомиссара по вопросам обороны
Последние новости
11:32
фото, видео Вышли "в лоб" 2 танками: защитник рассказал, как в феврале уничтожили большую колонну россиян под Харьковом
11:28
видеоВ России снова горела военная часть - СМИ
11:19
Решение о кандидатском статусе для Украины не должно ослабить ЕС – Франция
11:10
видеоОккупант жалуется, что вояк не выводят из Украины, потому что "всплывет все, что они здесь делали" - перехват
10:41
Украина обсудила с Германией создание плана на 3-5 лет по продбезопасности
10:24
Стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе
10:22
Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол
10:15
фото Враг ночью обстрелял Сумщину из минометов
10:08
фотоЧетыре человека погибли под завалами дома после обстрелов россиян на харьковщине
09:51
Спикер Бундестага за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Все новости...