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Німеччина за останні 4 місяці збільшила обсяги імпорту з Росії - посол

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 20:18

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

У своєму Twitter він опублікував дані Східного комітету німецької економіки, пише "Європейська правда".

"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 мільярдів євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року. - Ред.). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%", - зауважив посол.

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Варто зазначити, що, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.

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Мельник також критикував німецький уряд за те, що поки немає ясності, коли Берліном будуть поставлені Україні реактивні системи залпового вогню і системи ППО.

Теми: НімеччинаРосія
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