Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина за останні 4 місяці збільшила обсяги імпорту з Росії - посол

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 20:18

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

У своєму Twitter він опублікував дані Східного комітету німецької економіки, пише "Європейська правда".

"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 мільярдів євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року. - Ред.). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%", - зауважив посол.

Варто зазначити, що, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.

Мельник також критикував німецький уряд за те, що поки немає ясності, коли Берліном будуть поставлені Україні реактивні системи залпового вогню і системи ППО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаРосія
Головне сьогодні

картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

Усі новини...
Німеччина
Берлін: смертними "вироками" іноземцям Росія знехтувала міжнародним правом
Уряд Німеччини: говорити про графіки поставки зброї Україні складно
Столтенберг скасував візити до Німеччини і Румунії через оперізуючий лишай
Останні новини
04:15
УЗ призначила на 11 червня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:20
Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
02:45
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
01:59
картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти
01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
00:57
Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна
00:16
Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:11
Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави
23:35
Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"
23:14
Зеленський: Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза
Усі новини...