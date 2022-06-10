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Германия за последние 4 месяца увеличила объемы импорта из России – посол

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 20:18

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратил внимание на то, что в последние месяцы Германия увеличила объемы импорта из России.

В своем Twitter он опубликовал данные Восточного комитета германской экономики, пишет "Европейская правда".

"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, Германия в январе-апреле 2022 года увеличила импорт из России на 60% (!) и перечислила Москве почти на 6 миллиардов евро больше (по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. – Ред.). При этом торговля Украины с Германией упала на 11%", - отметил посол.

Следует отметить, что, согласно данным, немецкий экспорт в Россию упал более чем на 26%. Российско-германский товарооборот в целом вырос более чем на 20%.

Мельник также критиковал немецкое правительство за то, что пока нет ясности, когда Берлином будут поставлены Украине реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

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Темы: ГерманияРосcия
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