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Канцлер Австрії: статус кандидата на членство в ЄС Україна має отримати тільки з Молдовою

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 20:34
Канцлер Австрії: статус кандидата на членство в ЄС Україна має отримати тільки з Молдовою
АВСТРІЙСЬКИЙ КАНЦЛЕР КАРЛ НЕГАММЕР. ФОТО: GETTY IMAGES

На думку канцлера Австрії Карла Негаммера, Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС тільки разом із іншими заявниками – зокрема Молдовою.

Про це він заявив у п’ятницю під час візиту до Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Krone.

За словами Негаммера, ця пропозиція виникла в президента Франції Емманюеля Макрона. Він додав, що дискусії про кандидатський статус мають вестись із "обережністю й чесністю".

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Канцлер Австрії згадав про приклад Туреччини, яка майже 60 років тому вирішила інтегруватися в ЄС і у 1999 році з другої спроби отримала статус кандидата на членство.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на спільній з Негаммером пресконференції зазначила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але наголосила, що Київ повинен бути готовий для впровадження складних реформ.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: АвстріяЄСМолдова
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